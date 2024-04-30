Dolar
32.38
Euro
34.62
Altın
2,305.56
ETH/USDT
3,016.50
BTC/USDT
61,171.00
BIST 100
10,073.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü.

Enes Canlı  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü Fotoğraf: Mohammad Hamad - AA

Kudüs

İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail polisi, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmazken, AA ekibi, Eski Şehir'in Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anları görüntüledi.

İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
Beşiktaş'taki zincirlime kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlar kamerada
Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı
İstanbul Valisi Gül: 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak

Benzer haberler

Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

Mescid-i Aksa'ya bir haftada 4 bin 345 fanatik Yahudi baskın düzenledi

İngiliz oyuncu Juliet Stevenson: Gazze halkı şu an kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çekiyor

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü
Netanyahu, esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi

Netanyahu, esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi
Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü

Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet