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Dünya

ABD, UCM'nin Putin davasını desteklerken, Netenyahu kararına neden karşı çıktığını açıklayamadı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Wood, UCM Başsavcısı Han'ın, Netanyahu ve Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirirken, UCM'nin Putin'e yönelik yakalama kararını neden desteklediklerine açıklık getiremedi.

Şerife Çetin  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
ABD, UCM'nin Putin davasını desteklerken, Netenyahu kararına neden karşı çıktığını açıklayamadı

New York

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirirken, UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yakalama kararını neden desteklediklerine açıklık getiremedi.

Wood, AA muhabirinin, "UCM Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkardığında, yönetiminiz bunu tümüyle benimsediğini söylemiş ve ABD Başkanı (Joe) Biden da davaya destek vereceklerini söylemişti. İsrail de UCM üyesi değil, Rusya da. Neden farklı bir politika yürütüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"İsrail ve Hamas'ın aynı kefeye koyulmasının kabul edilemez olduğunu" savunan Wood, "'terör örgütü' Hamas ile demokratik yollarla seçilmiş ve kendini savunan bir hükümetin yaptıklarının karşılaştırılamaz olduğunu" ileri sürdü.

"Bu durumda aynı dava içinde ele alınmasına mı tepki gösteriyorsunuz?" sorusuna Wood, "Hayır bu utanç verici, başkanın da dediği gibi, İsrail liderlerini suçlamak utanç verici." karşılığını verdi.

Wood, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla bunun ne alakası olduğunun sorulması üzerine ise "Biz İsrail'in savaş suçu işlediğini düşünmüyoruz. Uluslararası hukuk uzmanı değilim ama görüşümüz bu." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim saldırısının amacının çok net olduğunu belirten Wood, "Rusya'nın lideri Putin'in Ukrayna'yı işgal ettiğinde de amacı çok belliydi. Korkunç suçlar işledi. Karşılaştırma yapmak hoş değil. Siz sordunuz ben de açıkladım." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "Karşılaştırmak hoş değil, ben de anlıyorum. Ancak İsrail'in gerçekleştirdiği suçlar Rusya'nınkinden daha az değil. Bu yüzden karşılaştırmayı yaptım." şeklindeki sözleri üzerine ise Wood, "İsrail, meşru müdafa savaşı yürütüyor. Rusya kendini savunmak için savaş başlatmadı. Bu bir saldırı savaşıdır ve her gün devam ediyor. Ukrayna halkına sorabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinliler de işgalden kurtulmak için kendi özgürlükleri adına savaştıklarını savunuyor. Bu meşru müdafaa sayılmaz mı?" sorusuna da Wood, "Filistinliler söylemek istediklerini söyleyebilirler, İsrail kendini savunma savaşı yürütüyor." yanıtını verdi.

İsrail'in saldırılarını ABD'nin istediği şekilde yürütmediğine işaret eden Wood, "Sahada durum bu." dedi.

Wood, "Uluslararası hukuk uyarınca İsrail işgalci güç müdür, değil midir?" sorusunu ise yanıtlamadı.

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