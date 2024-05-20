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Dünya

ABD'li Senatör Sanders'tan UCM Başsavcısı'nın Netanyahu kararına destek

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusuna destek verdi.

Hakan Çopur  | 20.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
ABD'li Senatör Sanders'tan UCM Başsavcısı'nın Netanyahu kararına destek

Washington

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabı X'ten UCM Başsavcısı Han'ın kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Uluslararası toplumu, UCM'nin kararlarına saygı duymaya çağıran Sanders, "UCM Başsavcısı, savaş suçlarına karışmış siyasi liderler için yakalama kararı başvurusunda haklıdır. Küresel toplum, uluslararası hukuku savunmalıdır. Ahlak ve görgü kuralları olmaksızın gezegenimiz hızlıca anarşi, bitmeyen savaşlar ve barbarlığa kayabilir." ifadelerini kullandı.

Sanders, UCM Başsavcısı'nın sadece İsrailli liderlere değil, aynı zamanda Hamas liderlerine de yakalama kararı başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Mahkemenin daha önce Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de yakalama kararı verdiğini hatırlattı.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.


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