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Dünya

Chat GPT'nin oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen ses seçeneği geçici olarak kaldırılacak

OpenAI şirketi, yapay zeka modeli ChatGPT'de birçok kullanıcı tarafından oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen seslendirme seçeneğinin, geçici olarak kaldırılacağını açıkladı.

Aleyna Çil  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Chat GPT'nin oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen ses seçeneği geçici olarak kaldırılacak

New York

OpenAI X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ChatGPT ile sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneklerinden "Sky"a erişimin duraklatılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yapay zeka seslendirmelerinin kasten bir ünlünün özgün sesini taklit etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Sky'ın sesi, Scarlett Johansson'ın bir taklidi değil, kendi doğal konuşma sesini kullanan farklı bir profesyonel oyuncuya ait." ifadesi kullanıldı.

Birçok ChatGPT kullanıcısı, "Sky" seçeneğini, Johansson'ın bir yapay zeka işletim sistemini seslendirdiği 2013 yapımı "Aşk" (Her) filmindeki ses tonuna benzetmişti. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'nun tanıtımı kapsamında X hesabında yaptığı paylaşımda "Her" ifadesini kullanması da bu doğrultudaki tartışmaları artırmıştı.

ChatGPT'nin Eylül 2023'te kullanıma sunduğu ve kasım ayında ücretsiz erişime açtığı "Ses Modu" sayesinde kullanıcılar, aralarında "Sky"ın da bulunduğu 5 sesten birini seçerek yapay zeka modeliyle sohbet edebiliyor.

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