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Dünya

İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkede son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine alarm seviyesini en yükseğe çıkardıklarını duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 30.03.2022
İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti

Kudüs

Lapid, ülkesini ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Kudüs'te görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Schallenberg'in ziyaretinin İsrail'de peş peşe düzenlenen silahlı saldırıların gölgesinde gerçekleştiğine işaret eden Lapid, "Arkadaşım Alexander; keşke bugün sizi, sizin gibi büyük bir İsrail dostuna yakışacak şekilde ağırlayabilseydim. Ancak aksine zor ve sancılı bir günde buluşuyoruz. Dün beş kişi bir terörist tarafından öldürüldü. Bu, bir hafta içinde aynı türde düzenlenen üçüncü saldırı." diye konuştu.

Beni Barak kentinde düzenlenen dün akşamki saldırının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyen İsrailli Bakan, "Alarm seviyemizi 'Duvarların Muhafızı Operasyonu'ndan (Mayıs 2021'de Gazze'ye karşı düzenlenen İsrail saldırıları) bu yana en yüksek seviyeye çıkarmaya ve sahadaki kuvvetlerimizi önemli ölçüde güçlendirmeye karar verdik." dedi.

Lapid, "Bugünkü toplantımız, bu hafta başında ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanları ile yapılan Necef Zirvesi'nde olduğu gibi teröre en iyi tepkidir." ifadelerini kullandı.

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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