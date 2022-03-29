Dolar
14.59
Euro
16.18
Altın
1,919.12
ETH/USDT
3,419.10
BTC/USDT
47,607.00
BIST 100
2,206.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü

İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi. Bu, ülkede bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Mücahit Aydemir   | 29.03.2022
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü Fotoğraf: Magen David Adom/AA

Kudüs

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.

Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Bennett'ten "terörle mücadelede kararlılık" mesajı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez böyle bir saldırı olduğuna işaret eden Bennett, "İsrail ölümcül bir Arap terörü dalgasıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan İsrail Başbakanı, şunları kaydetti:

"Kalbim bu akşam sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyorum. Güvenlik güçleri iş başında. Teröre karşı azim, gayret ve demir yumrukla mücadele edeceğiz. Bizi buradan çıkaramayacaklar. Biz kazanacağız."

İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı
AB'nin sağlık yetkilisi Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu
Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 50 yaş ve üzeri bireyler için ikinci Kovid-19 takviye aşısına izin çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı

Benzer haberler

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü

Pentagon bütçesinde YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi

AB, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine karşı uyardı

İsrail’de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

İsrail’de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi
İsrail Başbakanı Bennett art arda saldırıların ardından güvenlik güçlerine yeni talimatlar verdi

İsrail Başbakanı Bennett art arda saldırıların ardından güvenlik güçlerine yeni talimatlar verdi
ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'deki zirvede buluştu

ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'deki zirvede buluştu