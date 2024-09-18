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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evi "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla yıktığını kabul etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ömer Erdem  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İsrail "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

Kudüs

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, "Dün Refah’ta patlamanın yaşandığı ve 4 İsrail askerinin ölümüne, 5 askerin yaralanmasına neden olan bina, Hamas’ın Refah’ta patlayıcı yerleştirdiği binalardan sadece birisi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlattığı kara saldırısından bu yana "Gazze'de birçok askerin ölümüne neden olan bomba yerleştirilmiş binalar tehdidinin, Refah'ta patlayıcı yerleştirilmiş mahalleler tehdidi olarak bilinir hale geldiğinin" öne sürüldüğü haberde, Gazze Şeridi'nde 14 bini Refah kentinde olmak üzere Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evin "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla yıkıldığı belirtildi.

Haberde, "Refah'ta tek bir patlayıcı yerleştirilmiş bina değil, birlikte bomba yerleştirilmiş 30-40 binadan oluşan gruplar bulunuyor. Birine yerleştirilen küçük bir kamera, güçlerimizin ne zaman girdiğini tespit etmek ve uzaktan patlatma mekanizmasını devreye sokmak için yeterli." iddiasında bulunuldu.

Gazze hükümeti medya ofisinin 15 Eylül'de yayınladığı verilere göre, İsrail saldırıları sonucunda 350 bin ev tamamen ya da kısmen yıkıldı. 80 bin ev de kullanılamaz hale geldi.

İsrail saldırılarında ayrıca 825 cami ile 3 kilisenin tamamen ya da kısmen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

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