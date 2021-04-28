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Dünya

İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı

İsrail, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü duyurdu.

Hacer Başer   | 28.04.2021
İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, olayın, İHA'nın rutin faaliyetlerini gerçekleştirdiği sırada yaşandığını belirtti.

Düşme nedenini açıklamayan Adraee, "Bilgi sızıntısı korkusu yok." dedi.

Filistinli gruplardan ise İHA düşürdüklerine ya da kalıntılarını bulduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ramazan ayının başından bu yana devam eden müdahalesi nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı.

Olayların ardından Gazze'deki Filistinli direniş grupları, "düşman Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

Cuma gününden bu yana da İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor. İsrail ordusu bu süre zarfında, Gazze Şeridi'nden roketlerin atıldığı ve buna karşılık Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaların vurulduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü Gazze ile ilgili muhtemel bir senaryo için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini söylemişti.

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