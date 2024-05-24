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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasının ardından, İsrail ordusunun Refah'a yönelik bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Mohamed Majed, Muhammed Emin Canik, Mehmet Nuri Uçar, Bekir Aydoğan  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
İsrail ordusunun Refah kentine yönelik saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı

Gazze/İstanbul

UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail ordusunun tarım arazilerini ve boşaltılmış binaları hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Yaralanan Filistinliler Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun şiddetli bombardımanının ardından Refah kentinin üzerinde siyah bulutlar görüldü.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun başlattığı yoğun saldırılardan endişe ve korku duyduklarını söyledi.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri bombardımanın ardından yaralılara ulaşmak için Refah merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Refah’ta "sivil nüfusun yok olmasına yol açan saldırılar yapmadığını" savundu

İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ortak açıklamasına yer verildi.

Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının “yanlış” olduğu öne sürülen açıklamada, “İsrail’in Refah’ta Filistinli sivil nüfusun kısmen veya tamamen yok olmasına yol açabilecek yaşam koşulları oluşturan askeri saldırılar yapmadığı ve yapmayacağı” iddia edildi.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımları engelleyen İsrail’in Gazze’de “insani yardımın girmesine izin vermek için çabalarını sürdüreceği” de öne sürüldü.

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