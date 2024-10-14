Dolar
34.27
Euro
37.48
Altın
2,656.23
ETH/USDT
2,540.60
BTC/USDT
64,862.00
BIST 100
8,735.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de “Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bazı evler ile bir tıp merkezine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Wassim Samih Seifeddine, Yakoota Al Ahmad, Mehmet Nuri Uçar  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü Fotoğraf: Ramiz Dallah - AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı Sıddıkin ilçesindeki bir tıp merkezini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Ensar kasabasında bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mifidun kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında da 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye iline bağlı Sarbin ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sağlık görevlisi ile bazı siviller yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Marub beldesine düzenlenen saldırıda da 2'sinin durumu ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama
Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz
Bakan Kacır: Ankara Kalite Kampüsü, ülkemizin üretim altyapısı için güç çarpanı vazifesi görecektir
Bakan Göktaş: Dijital çağda kadınları, teknoloji ve inovasyonda güçlendirmeyi önemli bir yatırım olarak görüyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Benzer haberler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından kuzeydeki hastanelere ilaç ve yiyecek ulaştırılması çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından kuzeydeki hastanelere ilaç ve yiyecek ulaştırılması çağrısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

Gazze'de çocuk felci aşısının ikinci turu başladı

UNIFIL saldırıları: İsrail sınırı aştı mı?

UNIFIL saldırıları: İsrail sınırı aştı mı?
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'nın UCM ikilemi: Hukukun üstünlüğü mü, diplomatik dengeler mi?

Hollanda'nın UCM ikilemi: Hukukun üstünlüğü mü, diplomatik dengeler mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet