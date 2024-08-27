İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Mecadil ve Şeyhayn beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mecadil beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Şeyhayn beldesine düzenlediği hava saldırısında da 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Sur kentinin doğusundaki El-Mecadil ovasını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.
İsrail savaş uçakları da En-Nebatiye el-Fevka beldesi çevresindeki açık alana hava saldırısı düzenledi.
Ayrıca İsrail ordusunun, sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesine ağır makineli silahlarla ateş açtığı, saldırıların ciddi maddi hasara neden olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.