İsrail ordusunun Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail, öldürülen kişinin Cemaati İslami sorumlusu olduğunu iddia etti.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Bekaa kentinde bir aracı hedef aldı.
İsrail ordusunun Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü https://t.co/s6vNijLyUN pic.twitter.com/eT65e5L4ca— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 22, 2024
Araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.
Saldırıda hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edildi.
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde askerlerin kullandığı bir binanın "uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu" ifade edildi.
İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.