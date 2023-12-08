Dolar
28.96
Euro
31.26
Altın
2,030.97
ETH/USDT
2,364.00
BTC/USDT
43,423.00
BIST 100
7,978.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Gazze

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi, TCK'deki "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
Jandarma Genel Komutanlığı 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 1823 lira ceza kesildi
FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı
Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Biden, Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze'deki sivillerin korunmasına vurgu yaptı

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı: "İşgalci İsrail, gazetecileri susturmak istiyor"

İngiltere ana muhalefet lideri Starmer'a Gazze tepkisi: "Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuk ölmeli?"

İngiltere ana muhalefet lideri Starmer'a Gazze tepkisi: "Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuk ölmeli?"
Hollanda'da tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Hollanda'da tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı
İsrailli esir: Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk

İsrailli esir: Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet