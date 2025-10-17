Dolar
Dünya
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'de yıktığı camilerin enkazında aylar sonra cuma namazı kılındı

İsrail'in iki yıl boyunca soykırım yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce Filistinli, saldırılarda tamamen veya kısmen tahrip edilen camilerin enkazı üzerinde aylar sonra cuma namazı kıldı.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
İsrail'in Gazze'de yıktığı camilerin enkazında aylar sonra cuma namazı kılındı Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Gazze hükümetinin Medya Ofisi’nin verilerine göre, İsrail 835 camiyi tamamen yıktı, 180’den fazla camiye kısmen zarar verdi; bunlar arasında yerle bir edilen tarihi camiler de bulunuyor.

Bazı mahallelerde aylarca minarelerin sessiz kalmasının ardından Filistinliler, camilerdeki en­ka­zın bir kısmını elleriyle temizleyip, yere basit kumaşlar sererek cuma namazı kıldı. ​​​​​​

Namazdan önce yıkılmış camilerin kalıntıları arasında ezanlar okundu.

İsrail ordusu, iki yıl içinde Gazze Şeridi’ne 200 bin tondan fazla patlayıcı madde attı, bu da altyapının yaklaşık yüzde 90’ının yok olmasına ve yaklaşık iki milyon sivilin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Gazzeli Galib en-Nimr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aylar süren mahrumiyetin ardından, enkaz arasında da olsa yeniden camide namaz kılmaya döndük. Burada durmak bile savaşın yorgunluğundan ve sevdiklerimizi kaybetmenin acısından sonra bize huzur veriyor." dedi.

Nimr, "Allah’ın evinde oturmanın verdiği mutluluk tarif edilemez." ifadesini kullandı.

Filistinli Ebu Kaid Ebu Asi de "Camide cemaatle namaz kılmadan aylar geçti. Bugün, yeniden birlikte ibadet ettiğimiz mübarek bir gün." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yıktığı camilerin enkazında aylar sonra cuma namazı kılındı

