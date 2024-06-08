İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İstanbul
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 4 Filistinli yaşamını yitirirken 8'i çocuk 14 kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.