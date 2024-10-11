İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde 4 eve düzenlediği saldırıda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled bölgesinde 4 ailenin evine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırılarda 30'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Basal, 14 kişinin ise enkaz altında kaldığını aktardı.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir İsrail ordusunun "soykırım ve etnik temizliğine" maruz kalıyor.
Filistinliler, karadan abluka, evlerinin yıkılması, gıda ve ilaç yokluğuyla bölgedeki hastanelerin zorla tahliye tehditlerine rağmen göçe zorlanmaya direniyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayı: Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde ambulanslar hizmet veremiyor
Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Kızılaya ait 6 ilk yardım aracının hizmet dışı kaldığını kaydeden Nims, bu durumun hasta ve yaralılara yönelik ilk yardım hizmetini durma noktasına getirdiğini ifade etti.
Nims, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik ablukası ve saldırıları nedeniyle 80 hastanın orta kesim ve güneydeki hastanelere nakil işleminin gerçekleştirilemediğini dile getirdi.
Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin de hat safhada olduğunu vurgulayan Nims, bu durumun hala orada yaşayan Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaptığı tahliye çağrıları ile halka ve sağlık çalışanlarına yönelik tehditleri nedeniyle sağlık hizmeti veren 4 noktanın hizmet dışı kaldığını aktaran Nims, Kızılay'ın, kuzeye tıbbi ve insani yardım yardım ulaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi uluslararası kuruluşlarla koordinasyona devam ettiğini dile getirdi.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.