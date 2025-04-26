İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 17 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.
Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.
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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 495'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 56 ölü ve 108 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 483 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.