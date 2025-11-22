Dolar
Dünya

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Faruk Hanedar, Gülşen Topçu  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Kudüs

İsrail ordusu, son birkaç saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesiminde bir araç ile 4 eve saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı'nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün araçta, 2'sinin yoldan geçenlerden oluştuğunu kaydetti. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.

Aynı şekilde Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde El-Hudari ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesi yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli öldü, 11 Filistinli yaralandı.

Nusayrat'ta "2. Kamp'ta" bir eve düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de bir eve saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun gün içinde Bureyc Mülteci Kampı ile Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail basını Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların, Kiryat Gat’taki ABD üssü ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hat'tı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş oldu.

