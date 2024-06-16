Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,551.20
BTC/USDT
66,156.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu

Mehmet Nuri Uçar  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu

İstanbul

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi.

Savaş uçaklarının, Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısında bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Bursa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusu: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamını "askeri operasyonla" kurtaramayız

İsrailli yüzlerce gösterici, hükümeti, kuzey bölgesi sakilerini görmezden gelmekle suçladı

İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle bir kez daha meydanlara indi

İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle bir kez daha meydanlara indi
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de tedavi ettiğimiz vakaların çoğu yanık ve travmalar

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de tedavi ettiğimiz vakaların çoğu yanık ve travmalar
Berlin’de Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Berlin’de Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet