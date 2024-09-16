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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hamdi Yıldız  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 345 gündür devam eden saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, açıklamasında İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin Kuzey, Orta, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.

İsrail'in pazartesi günü boyunca devam eden saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirten Basal, işgalcilerin Gazze Şeridi'ne yemeklik mutfak gazı girişine engel olduğunu vurguladı.

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