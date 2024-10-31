İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskında 1 Filistinli daha öldü
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Baskında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
İstanbul
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampının El-Menşiyye Mahallesinde sabah saatlerinde başından şarapnel parçasıyla ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mutasım Ebu Iyşe'nin öldüğü ifade edildi.
Böylelikle geceden bu yana Tulkerim'de düzenlenen baskın ve saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.
Filistin haber ajansı WAFA, Iyşe'nin dışındaki Filistinlilerden 2'sinin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, 1'inin ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.