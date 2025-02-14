İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı düzenledi.
Beyrut
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinin Deyr Siryan ve Yahmur eş-Şakif beldeleri arasındaki bölge ile Sur ilçesine bağlı Zebkin Vadisi'ne hava saldırısı yaptı.
Resmi kaynaklar, henüz saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisi vermedi.
İsrail, bölgede Hizbullah'a ait silahların olduğunu iddia etti
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'a ait askeri bölgelere saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Saldırı düzenlenen bölgelerdeki faaliyetlerin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu öne sürülen açıklamada, saldırıların Hizbullah'ın yeniden silahlanma ve güçlenme girişimlerini engelleme amacı taşıdığı savunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.