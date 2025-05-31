Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
104,167.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusuna ait askeri araçlar Batı Şeria'da hac yolcularını taşıyan bir minibüse "kasten" çarptı

İsrail ordusuna ait askeri araçların, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli hacıları taşıyan bir minibüse "kasten" çarptığı bildirildi.

Aysar Alais, Safiye Karabacak  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
İsrail ordusuna ait askeri araçlar Batı Şeria'da hac yolcularını taşıyan bir minibüse "kasten" çarptı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Cenin kentinde valilik önünden Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı’na doğru hareket etmeye hazırlanan Filistinli hacıları taşıyan bir otobüse kasten çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayda yaralanan olmadı ancak otobüs hasar gördü.

Cenin kenti Vali Yardımcısı Mansur Sadi, "İşgal güçlerine ait askeri araçlar, otobüs valilik meydanında durduğu sırada, kasten ve doğrudan hacıları taşıyan otobüse çarptı. Otobüste şehit ve yaralı ailelerine mensup, çoğu yaşlı ve bazıları kronik hastalıklardan muzdarip hacılar bulunuyordu. Bu da halk arasında korku ve panik yarattı." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’dan seyahat eden Filistinliler, gidiş ve dönüş yolculuklarında Ürdün havaalanlarını kullanıyor.

İsrail güçleri kentin batısındaki Sile Harisiye beldesinde evine baskın düzenledikleri Filistinli Samir Ceradat'ı ve Tulkerim kentinin doğusundaki Anabta beldesinde evine baskın düzenlediği Deyana Galib Mezid (24 ) adlı bir genç kadını gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız
Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
3. Uluslararası Aile Sempozyumunda "Din ve Aile" oturumu düzenlendi
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbına hız verdi

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbına hız verdi

İsrail ordusuna ait askeri araçlar Batı Şeria'da hac yolcularını taşıyan bir minibüse "kasten" çarptı

İşgal altındaki Batı Şeria’da artan et fiyatları, Filistinlilerin kurban kesmesini de güçleştirdi

Fransa: Gazze'ye yönelik her türlü ilhak girişimine sert şekilde karşı çıkıyoruz

Fransa: Gazze'ye yönelik her türlü ilhak girişimine sert şekilde karşı çıkıyoruz
İsrail basını: Kabine, gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kurulmasını onayladı

İsrail basını: Kabine, gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kurulmasını onayladı
İsrail’in 5 aydır süren saldırıları Batı Şeria'daki Tulkerim Kampı’nı "hayalet şehre" çevirdi

İsrail’in 5 aydır süren saldırıları Batı Şeria'daki Tulkerim Kampı’nı "hayalet şehre" çevirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet