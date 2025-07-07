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Dünya

İsrail ordusu, Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Faruk Hanedar, Ali Semerci  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
İsrail ordusu, Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenledi

Kudüs

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen yasası, Tahran yasasıyla aynıdır." ifadesini kullandı.

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"Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirten Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların onlarca savaş uçağıyla düzenlendiğini aktardı.

Husilerin söz konusu limanları İran'dan gelen savaş araçlarını nakletmek için kullandığı öne sürülen açıklamada, elektrik santralinin de askeri faaliyetler için kullanıldığı iddia edildi.

İsrail ordusu, kısa süre önce Yemen'deki bazı noktaların işaretli olduğu harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

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