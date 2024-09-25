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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan 2 tugayı kuzeye konuşlandırıyor

İsrail ordusu, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.

Mustafa Deveci  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan 2 tugayı kuzeye konuşlandırıyor

Ankara

Ordudan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağırıldığı belirtildi.

Bu adımın "Hizbullah ile mücadeleye devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların oluşturulmasını sağlayacağı" ileri sürüldü.

Lübnan'a olası kara saldırısı gündemdeyken İsrail ordusunun yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyinde göreve çağırması dikkati çekti.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.

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