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Dünya

İsrail ordusu, Tel Aviv'e düşen füzenin ardından savunma sistemlerinin her saldırıyı önleyemeyeceğini savundu

İsrail ordusu, Yemen'den atılan füzenin Tel Aviv'e isabet etmesi sonucu 16 kişinin hafif yaralanmasının ardından hava savunma sistemlerinin her saldırıyı önleyemeyeceğini savundu.

Burak Dağ  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
İsrail ordusu, Tel Aviv'e düşen füzenin ardından savunma sistemlerinin her saldırıyı önleyemeyeceğini savundu Fotoğraf: Magen David Adom/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen’den fırlatılan füzeyi engellemekte başarısız olan İsrail hava savunma sisteminin her saldırıyı önleyemeyeceği ancak gerekli derslerin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Yemen’den fırlatılan füzenin düşmesine ilişkin İsrail Hava Kuvvetleri ve İç Cephe Komutanlığı tarafından ön inceleme yapıldığı, ancak konunun kapsamlı şekilde araştırıldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin Yemen’den atılan füzeyi engelleyememesi üzerine "gerekli derslerin” çıkarıldığı anlatılan açıklamada, "Bilgi güvenliğini korumak adına hava savunma faaliyeti ve uyarı sistemi konusunda daha detaylı bilgi verilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

Yemen'den fırlatılan füze imha edilemedi

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimlerinde devreye giren alarmların ardından Yemen'den fırlatma tespit edildiğini ancak fırlatılan füzeyi durdurma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirmişti.

İsrail basını da Yemen'den fırlatılan füzenin ardından yerel saatle 03.50'de bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktarmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bugün İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını söylemişti.

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