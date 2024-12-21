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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi.
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Dünya

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin vurulduğunu açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar, Burak Dağ  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin vurulduğunu açıkladı

Aden/Kudüs

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını söyledi.

Seri, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını belirtti.

Husi Sözcü, "İsrail Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmadıkça ve ablukayı kaldırmadıkça operasyonlarımız durmayacaktır." dedi.

Yemen'den atılan füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 16 İsrailli hafif yaralandı

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv kentine düşmesi sonucu 16 kişinin füzenin etkisiyle patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandığı belirtildi.

Olay yerine ambulans ve ilk yardım ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, bazı yaralıların Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezine nakledildiği bildirildi.

Yemen'den fırlatılan füze imha edilemedi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin orta kesimlerinde devreye giren alarmların ardından Yemen’den fırlatma tespit edildiği ancak fırlatılan füzeyi durdurma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Öte yandan İsrail basını da Yemen'den fırlatılan füzenin ardından yerel saatle 03.50'de bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bugün İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını söylemişti.

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