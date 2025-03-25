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Dünya

İsrail ordusu, Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilindeki askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.

Eşref Musa  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İsrail ordusu, Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Kudüs

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenledi.

İlk bilgilere göre, saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

İsrail ordusunun bombardımanın ardından köye ilerleyerek yeni topraklar işgal etmesi, köy halkının yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail savaş uçakları, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

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