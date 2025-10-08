İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.
Ankara
Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.
Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.
Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 8, 2025
İsrail ordusuna ait unsurların, filodaki bazı gemilere saldırdığı anlar böyle kaydedildi https://t.co/khIlzjSahC pic.twitter.com/plfp6ntIPP
Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.
Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı.
Filonun internet sitesinde, gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı.
İsrail'den açıklama
İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.
Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi.
Filoda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.