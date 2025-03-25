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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ın gözaltına aldığını doğruladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) ekibinde yer alan Hamdan Ballal ile 2 Filistinliyi gözaltına aldığını doğruladı.

Burak Dağ  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İsrail ordusu, Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ın gözaltına aldığını doğruladı Hamdan Ballal (solda)

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ve polislerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırısında çıkan olayları bastırmak için geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail güçlerine taş attığından şüphelenilen, aralarında Ballal'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin ve olaylara karışan bir İsraillinin gözaltına alındığı belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtilmişti.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarılmıştı.

Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedilmişti.

İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden Hamdan Ballal da yaralanmıştı.

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "Başka Toprak Yok", bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.

Belgesel ekibinde Hamdan Ballal da yer alıyordu.

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