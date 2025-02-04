Dolar
35.93
Euro
37.35
Altın
2,843.16
ETH/USDT
2,758.60
BTC/USDT
98,672.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da ocak ayında 55 Filistinliyi öldürdüğünü ve 380 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Zein Khalil, Ömer Erdem  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İsrail ordusu, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, ocak ayında öldürülen 55 Filistinlilinin "İsrailli sivillere yönelik saldırılara karışanlar" ve "saldırı düzenlemek üzere olan kişiler" olduğu iddia edildi.

Açıklamada aynı dönemde gözaltına alınan 380 Filistinlinin de aranan kişiler olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun baskınlarının işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin, Tulkerim ve Tubas vilayetlerinde gerçekleştiği belirtilirken, bu bölgelerde ilk kez "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarının kullanıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırılarını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, "Güvenlik güçleri, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Yehuda ve Samira (Batı Şeria) genelinde terörü engelleme faaliyetlerine devam edecek" ifadesi kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşiyle görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız
Türkiye'nin sembol yapıları 4 Şubat Kanser Günü'nde ışıklandırıldı
DMM, "İsrail'in ürettiği UTTS çipinin araçlara takılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

İsrail ordusu, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başladı

BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 30 bin kişi Cenin Mülteci Kampı'nı terk etti

BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 30 bin kişi Cenin Mülteci Kampı'nı terk etti
Uzmanlar, Trump ile Netanyahu arasındaki dinamiklerin değişebileceğini düşünüyor

Uzmanlar, Trump ile Netanyahu arasındaki dinamiklerin değişebileceğini düşünüyor
İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı

İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet