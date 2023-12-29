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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığını belirtti.

Said Amori, Safiye Karabacak  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı

Kudüs

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine doğru ateş açıldı, saldırıda herhangi bir can kaybı kaydedilmedi.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde atış yapılan noktalara saldırı düzenledi.

Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail'e ait Ramot Naftali, Mitat, Hirba Maar, Ramim, Hunin ve Sumak isimli 6 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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