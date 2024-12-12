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Dünya

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hıyam bölgesinden çekildiğini duyurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Hıyam bölgesinden çekildiği bildirildi.

Mahmut Geldi, Muhammed Emin Canik  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hıyam bölgesinden çekildiğini duyurdu

İstanbul

İsrail ordusundan konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7. Tugay'ın 11 Aralık itibarıyla Hıyam'daki "görevini tamamladığı", ateşkes anlaşması uyarınca ABD'nin koordinasyonunda Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin bölgeye konuşlandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde konuşlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun "ateşkes anlaşması uyarınca faaliyet gösterdiği" savunuldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ordu birlikleri UNIFIL koordinasyonunda İsrail'in çekilmeye başladığı güneydeki Hıyam beldesi çevresindeki 5 noktada konuşlandı.

Böylece Lübnan ordusu, 27 Kasım'da ateşkesin ilan edilmesinin ardından ilk kez İsrail ordusunun çekildiği bir bölgeye konuşlanmaya başlamış oldu.

Lübnan ordusu ayrıca halka bölgeye yaklaşmamaları ve ordunun talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

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