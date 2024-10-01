İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı
İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Beyrut
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
- İsrail askeri araçları Lübnan sınırına hareket ederken, Lübnan ordusu da güney sınırından geriye çekildi
- Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor
Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.
İsrail ordusu, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini vurmaya başladı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2024
İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama… pic.twitter.com/u45fhcF4JE
İsrail ordusu, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Beyrut'un Dahiye bölgesini vurmaya başladı
İsrail savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.
Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan yaptığı "boşaltın" açıklamasından kısa süre sonra hava saldırıları başladı.
İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı.
Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.
#Canlı: İsrail güçleri Beyrut'un güneyindeki Dahiye’yi vurdu https://t.co/m5I7zTqDXb— AA Canlı (@AACanli) September 30, 2024
İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 95 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalar, Bekaa, Baalbek ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıların bilançosu paylaşıldı.
Buna göre son saldırılarda 95 kişi ölürken, 172 kişi de yaralandı.
İsrail, kısa süre önce yaptığı "Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın" çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2024
▪️ İsrail ordusu, Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı https://t.co/YM4u9yQbks pic.twitter.com/pTZI6JP71G
İsrail basını: Hükümet, Lübnan'a saldırıda "bir sonraki aşamayı" onayladı
Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı.
Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2024
▪️ “Kuzeyin Okları Operasyonu”nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi
▪️ Kara saldırılarına hava… pic.twitter.com/qnkdmbo6dM
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.
İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.
İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.
AA muhabiri ise İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.
İsrail ordusu, Akdeniz semalarında bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in orta kesiminden onlarca kilometre açıkta Akdeniz üzerinde seyreden bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron bölgesine 10 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının düşürüldüğü, bazılarının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.