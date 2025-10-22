Dolar
İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 katlı bina yıkıldı. Olay yerinden yayındayız
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskınlar düzenleyerek, 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Tubas, Cenin, Doğu Kudüs ve Bire kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinde yoğunlaşan baskınlarda İsrail ordusu, kentlerde askeri kontrol noktaları kurdu.

Baskınlarda Filistinlilerin evlerinde arama yapan ve 45 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, bazı Filistinlileri darbetti.

Gözaltına alınanlar arasında 1 çocuk ve eski tutukluların da olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, zeytin hasadında Filistinlilere destek veren 32 yabancı aktivisti sınır dışı etti

İsrail İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bölgedeki askeri yetkililerin talimatlarına uymayan 32 yabancı aktivistin sınır dışı edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu aktivistlerin "terör örgütü" olduğu iddia edilen "Tarım Çalışma Komiteleri Birliği" üyesi oldukları ifade edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Yusi Dagan tarafından yapılan bir taleple aktivistlerin sınır dışı edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu 32 aktivistin 99 yıl boyunca "ülkeye" girişinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada sınır dışı edilen aktivistlerin uyruklarına dair bilgi verilmedi.


