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Dünya

İsrail ordusu, İran'a saldırıda kullanılan uçak modellerine ilişkin yorum yapmadı

İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'a saldırıda kullandığını duyurduğu uçaklara ilişkin görseller yayımlarken, uçakların modeline ilişkin yorum yapmadı.

Burak Dağ, Enes Canlı  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
İsrail ordusu, İran'a saldırıda kullanılan uçak modellerine ilişkin yorum yapmadı

Kudüs/Ankara

AA muhabiri, İsrail ordusuna İran'a düzenlenen saldırıda hangi model uçakların kullanıldığını sordu.

İsrail ordusu, AA muhabirini, ordunun ilk bilgilendirme mesajındaki linklerde yer alan videoların yayımlandığı resmi Telegram hesaplarına yönlendirerek herhangi bir yorumda bulunmadı.

Telegram hesaplarındaki paylaşımlarda, F-15 ve F-16 model savaş uçakları görülmüş ancak F-35 modeline rastlanmamıştı.

İsrail basınında ise İran'a hava saldırısında çok amaçlı F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarının kullanıldığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Haberlerde, savaş uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal uçaklarının, insansız hava araçlarının, kurtarma helikopterlerinin saldırılarda 3 saatin üzerinde görev yaptığı belirtilmişti.

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