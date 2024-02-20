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Dünya

İsrail ordusu Han Yunus'taki karadan işgalin bitmek üzere olduğunu duyurdu

İsrail ordusu, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde karadan işgalin bitirmek üzere olduğunu bildirdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
İsrail ordusu Han Yunus'taki karadan işgalin bitmek üzere olduğunu duyurdu

Kudüs

İsrail ordu radyosunun askeri yetkililere dayandırdığı haberde, Han Yunus kentine karadan giren birliklerin saldırılarını bitirmek üzere olduğu ifade edildi.

Bölgedeki askeri birliklerin saldırılarını yakında tamamlayacağı aktarılan haberde, "Bölgede geriye birkaç hedef kaldı ve askeri birliklerin önümüzdeki günlerde o hedeflere ulaşması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin altında tünel arama çalışmaları kapsamında kazılar yapıldığı ve Nasır Hastanesi'ndeki saldırıların da bitmek üzere olduğu kaydedildi.

Son günlerde bölgedeki çatışmaların azaldığı ve Han Yunus'taki saldırıların ardından bölgedeki 98. Tümen'in yeni görevinin belirlenebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun gelecek günlerde Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine yönelik kara saldırısı için karar almak üzere olduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı Han Yunus'u aralık ayında "savaş bölgesi" ilan etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

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