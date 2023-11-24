Dolar
28.83
Euro
31.51
Altın
1,992.13
ETH/USDT
2,066.00
BTC/USDT
37,262.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu: Hamas'la varılan uzlaşının genel hatları üzerinde değişiklik olabilir

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
İsrail ordusu: Hamas'la varılan uzlaşının genel hatları üzerinde değişiklik olabilir

KUDÜS

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.

Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.

Uzlaşının genel hatlarının, nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, (Gazze'de) savaşa devam edecek." dedi.

İsrail ordusunun verdiği kayıplar hakkında da bilgi veren Hagari, 7 Ekim'den bu yana toplamda 392 askerin öldüğünü söyledi ancak kara harekatının başlamasından bu yana (27 Ekim) kaç askerin öldüğüne dair ayrıntı paylaşmadı.

Lübnan sınırında Hizbullah'la açılan cepheye ve buradaki çatışmalara işaret eden Hagari, buradaki durumun her an kontrolden çıkabileceğini dile getirdi.

Hagari, Lübnan'ın güneyinde füzelerin atıldığı noktalara güçlü bir şekilde saldıracaklarını sözlerine ekledi.

Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşı 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girecek. Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin Ankara'daki galasına katıldı
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasını yalanladı

Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor

İsrail ordusu: Hamas'la varılan uzlaşının genel hatları üzerinde değişiklik olabilir

Hollanda'da 8 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Hollanda'da 8 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı
İsrail'in yeni tünel iddiaları, Barak'ın "Şifa Hastanesi'nin altında sığınaklar inşa ettik" itirafıyla ilişkilendirildi

İsrail'in yeni tünel iddiaları, Barak'ın "Şifa Hastanesi'nin altında sığınaklar inşa ettik" itirafıyla ilişkilendirildi

İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü

İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet