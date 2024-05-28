Dolar
32.19
Euro
35.00
Altın
2,355.37
ETH/USDT
3,840.00
BTC/USDT
67,854.00
BIST 100
10,670.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kısmen çekildiği Faluca'da büyük yıkım bıraktı

Yollardan ve enkaza dönüşen evlerin altından çok sayıda ceset toplandı.

Mustafa M. M. Haboush, Mahmut Geldi  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kısmen çekildiği Faluca'da büyük yıkım bıraktı

Gazze

İsrail ordusunun geride büyük yıkım bıraktıktan sonra kısmen çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nın El-Faluca bölgesinde enkaz altından cesetler çıkarılmaya çalışılıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kısmen çekildiği Faluca bölgesinde yollardan ve enkaza dönüşen evlerin altından çok sayıda ceset toplandı.

İsrail ordusu ve askeri araçlarının bölgenin dışına doğru biraz çekildiği Faluca'da, Filistinlilere ait onlarca evin ateşe verilerek yakıldığı ve geride büyük bir yıkımın kaldığı görüldü.

Bölgede kullanılamaz hale gelen İsrail ordusuna ait bazı askeri araçlar da dikkati çekti.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'na ve civar bölgelere kara saldırıları başlattı. İsrail ordusunun, 15 Mayıs'ta güçlü direnişle karşılaşmasının ardından söz konusu kara operasyonunun genişletildiği duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 kişi öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dost ve müttefik ülke askerleri Efes-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını beklediğimizi ifade etmek isterim
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sayıştay Başkanı Yener: Yeni Anayasa çalışmalarında yüce Meclisimizin takdir edeceği katkıyı vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması teklifini aracılara ilettiği bildirildi

İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması teklifini aracılara ilettiği bildirildi

İsrail ordusu Gazze'de 235 günde 3 bin 222 katliam gerçekleştirdi

Hamas: Refah'ta İsrail saldırıları ve işgalini durdurmak için BMGK önlem almalı

DSÖ, Gazze'de tıbbi tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta olduğunu bildirdi

DSÖ, Gazze'de tıbbi tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta olduğunu bildirdi
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kısmen çekildiği Faluca'da büyük yıkım bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kısmen çekildiği Faluca'da büyük yıkım bıraktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti

Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet