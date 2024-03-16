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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze'de evleri hedef alarak 13 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri hedef alması sonucu en az 13 Filistinli öldürüldü.

Muhammed Emin Canik  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
İsrail ordusu Gazze'de evleri hedef alarak 13 Filistinliyi öldürdü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde de bir evi hedef alan İsrail saldırısında çoğu çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan el-Masdar köyünde Ebu Devvabe ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda ise 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 161 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınaklara yönelik saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin hastalıklara neden olduğu Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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