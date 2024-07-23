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Dünya

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı, 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı, 6 Filistinli öldü

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Bureyc Mülteci Kampı girişinde Filistinli Abdulhadi ailesinin evini bombaladı.

Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti; 10 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

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