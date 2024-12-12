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Dünya

İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'deki "askeri hedeflere" 500’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Burak Dağ  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi.

Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte düzenlenen 500'den fazla hava saldırısında Suriye'deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90’ının, hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85’inin imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Aralık'ta Lazkiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etmişti.

İsrail ordu radyosunun 10 Aralık'taki haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin aynı tarihli haberinde ise, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

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