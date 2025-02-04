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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere yönelik baskınlar yaptığı belirtildi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün doğusunda Filistinlilerin iş yerlerine baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, söz konusu baskınlarda 11 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Ramallah'ta bir dükkana baskın düzenleyerek 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin Tubas ve Tulkerim kentlerinde de baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, söz konusu baskınlarda da Filistinli 3 gencin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.

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