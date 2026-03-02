Dolar
43.97
Euro
51.65
Altın
5,397.27
ETH/USDT
1,956.70
BTC/USDT
66,409.00
BIST 100
13,280.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlerde arama yaparak bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi

Ramallah

Görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'un doğusundaki Asker Kadim Mülteci Kampına sabah saatlerinde operasyon başlattı, bazı mahallelerde piyade birlikleri konuşlandırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kampta çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısına ve nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri kamptaki bazı evleri zorla tahliye edilerek askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail güçleri, bölge sakinlerine baskının 3 gün devam edeceğini ifade etti.

Kamp içindeki harekete ciddi kısıtlamalar uygulayan İsrail ordusu, kampın giriş-çıkışlarını da kapattı.

İsrail ordusu, zaman zaman Batı Şeria'daki kent, belde ve mülteci kamplarına kapsamlı baskınlar ve saldırılar düzenliyor; daha sonra ardında yıkım, gözaltı, can kaybı ve yaralanma bırakarak bölgeden çekiliyor. İsrail saldırıları ve baskılarını ramazan ayında da devam ediyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği
Konya'da evindeki doğal gaz borusunu kesen sanığa 132 yıla kadar hapis istemi
Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Benzer haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi

Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası

ABD ve İsrail'in İran saldırıları: Olası senaryolar ve bölgesel etkiler

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Axios: ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş

Axios: ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet