Dolar
34.28
Euro
37.07
Altın
2,715.47
ETH/USDT
2,507.60
BTC/USDT
66,450.00
BIST 100
8,714.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Etlik Şehir Hastanesinde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve futbolcu Christian Eriksen, İstanbul’da Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Al Jazeera için çalışan 6 gazeteciyi hedef gösterdi

İsrail ordusu, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu için çalışan 6 basın mensubunun, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadıyla irtibatlı "teröristler" olduğunu öne sürerek, bu gazetecileri hedef gösterdi.

Burak Dağ  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İsrail ordusu, Al Jazeera için çalışan 6 gazeteciyi hedef gösterdi

Ankara

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ele geçirildiği öne sürülen belgelerle Al Jazeera için aktif olarak çalışan 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihat Hareketi mensubu olduklarının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihat'ın askeri kanadında faaliyet gösterdiklerini kanıtlayan bir dizi belgenin de mevcut olduğu iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu gazetecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine odaklanarak Al Jazeera için yaptıkları çalışmalarla Hamas propagandasının yayılmasında "öncü" rol oynadıkları savunuldu.

Hedef gösterilen isimler arasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir saldırıda yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve İsrail saldırılarında evi bombalanan Enes El-Şerif de yer alıyor.

Gazetecileri Koruma Komitesine (CPJ) göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci öldürüldü.

Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri yasaklanmıştı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefi imha edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (TUSAŞ'a terör saldırısı) Arkasında kimler var tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yarın 4 saat işletmeye kapalı olacak
İletişim Başkanı Altun: Terör tehdidi sona erene kadar mücadelemiz kesintisiz devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham ile görüştü

Benzer haberler

İsrail ordusu, Al Jazeera için çalışan 6 gazeteciyi hedef gösterdi

İsrail ordusu, Al Jazeera için çalışan 6 gazeteciyi hedef gösterdi

İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı okullara saldırı düzenledi

ABD'deki İsrail yanlısı "hayır kuruluşları" işgale destek oluyor

NYT: İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

NYT: İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
İsrail, sınırın yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları yerinden etmeye çalışıyor

İsrail, sınırın yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları yerinden etmeye çalışıyor
İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet