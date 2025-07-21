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Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

Gökhan Zobar  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Çeltik üretim sezonuyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

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Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

Akışın yavaşladığı bölümlerde adacıklar oluştu, bu bölümler bitkilerle kaplandı.

Nehir yatağının bazı bölümlerinde yosun ve yer yer balçık görülüyor.

Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

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