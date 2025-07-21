Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi
Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.
Edirne
Çeltik üretim sezonuyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.
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Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.
Akışın yavaşladığı bölümlerde adacıklar oluştu, bu bölümler bitkilerle kaplandı.
Nehir yatağının bazı bölümlerinde yosun ve yer yer balçık görülüyor.
Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.