İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 29 binden fazla Filistinli öldürülürken, harabeye dönen bölge yaşanmaz hale geldi.
Ankara/Kudüs
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Lübnan'da ise 8 Ekim'den bu yana 1000'den fazla yerin hedef alındığı ifade edildi.
Batı Şeria'da 30 hava saldırısı
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sık sık gece baskınları yaptığı işgal altındaki Batı Şeria'da 30'a yakın hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.
Suriye'de de hava saldırıları düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Söz konusu 31 binden fazla hava saldırısının 26 bininin savaş uçaklarıyla, geri kalanlarının ise helikopter ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği aktarıldı.
İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirdi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.
Bu saldırılarda 66 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve Gazze'deki sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı.
Harabeye dönen Gazze'de 650 binden fazla kişi evini kaybetti, 1,9 milyon Filistinli ise yerinden oldu.
Yerinden olan Filistinlilerin çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail'deki bir araştırma enstitüsüne göre, 7 Ekim'den bu yana 1508 İsrailli öldürüldü
İsrail'de bir araştırma enstitüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere toplamda 1508 İsraillinin öldürüldüğünü, 14 bin 341'inin de yaralandığını iddia etti.
Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün hazırladığı raporda, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana ölen ve yaralanan İsraillilerin, esirlerin ve savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Raporda, 7 Ekim'den bu yana, 574'ü Gazze'de, 16'sı da Lübnan sınırındaki çatışmalarda olmak üzere 1508 İsraillinin öldüğü, 14 bin 341'inin yaralandığı belirtildi.
Raporda, hala 134 İsraillinin Gazze'de esir olduğu, İsrail'in kuzeyi ile güneyinde 217 bin 921 kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği, ordu saflarında şuan 295 bin yedek askerin bulunduğu bilgisine yer verildi.
Enstitünün raporunda, savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e 11.000'den fazla füze saldırısı düzenlendiğine, Lübnan sınırına yakın bölgelerde 42 İsrail kasabasının boşaltıldığına, İsrail'e atılan 2 binden fazla füzenin Lübnan ve Suriye'den geldiğine dikkat çekildi.
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