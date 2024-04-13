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Dünya

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İsrail bağlantılı yük gemisine el koymasının ardından "İran’ın durumu tırmandırmanın sonuçlarına katlanacağını” söyledi.

Bekir Aydoğan  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak

İstanbul

Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunun duyurulmasının ardından İran ile artan gerilime dair yazılı açıklama yaptı.

“İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak. İsrail yüksek alarma geçti.” ifadelerini kullanan Hagari, İsrail’in İran’dan gelecek saldırıya karşı “hazırlığını artırdığı ve yanıt vermeye de hazır olduğunu” kaydetti.

Tesnim Haber Ajansına göre Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koymuştu.

Portekiz bandıralı ”MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu öne sürülmüştü.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

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