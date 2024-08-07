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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e mesajlar içeriyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İsrail medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e mesajlar içeriyor

Kudüs

KAN'ın Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı "Akşam Haberleri" programında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.

Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri." ifadesini kullandı.

Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala mevcut ve güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor." dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Orta Doğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin "şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını" ileri sürdü.

"Sinvar'ın seçilmesi İsrail'in başarısız olduğunu gösteriyor"

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in "liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

"Hamas birlik içinde ve karşılaştığı tehlikelerin farkında"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak, bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor." ifadesini kullandı.

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine gelmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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