Dolar
34.25
Euro
37.09
Altın
2,722.46
ETH/USDT
2,680.10
BTC/USDT
67,600.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı kabul etti. - VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail medyasına göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın günlük maliyeti 133 milyon dolar

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırılarının günlük maliyetinin 500 milyon şekele (133 milyon dolar) çıktığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
İsrail medyasına göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın günlük maliyeti 133 milyon dolar

Quds

İsrail'deki "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, "Gazze Şeridi'nde devam eden ve Lübnan'da da çapı genişleyen savaşın İsrail'e günlük maliyetinin çok arttığına" dikkat çekildi.

İsrail ordusunun 50 günden beri Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının maliyetinde yaşanan aşırı artışla 25 milyar şekeli (6,6 milyar dolar) bulduğu aktarılan haberde, "Savaş maliyetinin aşırı artmasının sebebi de son haftalarda Lübnan'a gönderilmek üzere on binlerce yedek askerin göreve çağrılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze ve Lübnan'daki savaşın günlük maliyetinin 500 milyon şekel (133 milyon dolar) olduğuna işaret edilen haberde, ordunun günlük olarak çok fazla mühimmat ve maliyeti yüksek yüzlerce hava savunma füzelerini kullandığı aktarıldı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırılarının tek başına maliyetinin 25 milyon şekel (6,6 milyon dolar) olduğu bilgisinin yer aldığı haberde, adı açıklanmayan İsrail Maliye Bakanlığından üst düzey bir yetkiliden şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in artan savaş maliyeti ve ABD'nin 18 milyar şekel (4,86 milyar dolar) değerindeki yardımlarının gelecek yıla ertelenmesine bağlı olarak hükümetin 2024 bütçesini üçüncü kez aşması bekleniyor."

Haberde, İsrail ekonomisi açısından hem Gazze Şeridi'nde hem de Lübnan'daki savaşın bu şekilde sürdürmesinin zor olacağına işaret edildi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının yanı sıra 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a da kapsamlı saldırılar başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti
15 Temmuz şehidinin babasından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi" açıklaması
Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi
Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması

Benzer haberler

Çin, Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı yaptı

Çin, Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı yaptı

İsrail medyasına göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın günlük maliyeti 133 milyon dolar

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki yüzlerce Filistinliyi "silah tehdidiyle" göçe zorladı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
Biden'ın kıdemli danışmanı, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını söyledi

Biden'ın kıdemli danışmanı, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını söyledi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet